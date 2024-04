„Wir brauchen mehr weibliche Stimmen“ Kleverin steht an der Spitze der Europa-Partei Volt

Ein rein digitaler Parteitag? Bei den meisten Parteien ist diese Option nach den Wirren der Corona-Pandemie wieder in der Schublade verschwunden. Nicht so bei den Proeuropäern von Volt. Sie tagten jüngst in großer Runde im Netz – und wählten eine Frau aus dem Kreis Kleve zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Carolin Vogt, 29 Jahre alt, ist in Kleve geboren, in Kranenburg und Uedem aufgewachsen. Ihr Abitur absolvierte sie am Gymnasium Gaesdonck in Goch. „Volt hat eine Energie, die mich gepackt hat“, sagt die Wirtschaftsingenieurin im Gespräch.