Kleve : Weihnachtsmarkt schon 2019 auf dem Leinung-Platz

Kleve Beschlossene Sache: Die Mitglieder des Vereins Klever Weihnachtsmarkt haben sich mehrheitlich für eine Verlegung entschieden.

(RP) Der Verein Klever Weihnachtsmarkt gab am Freitag bekannt, dass der Markt 2019 umzieht (wir berichteten am Donnerstag). Die Mitglieder-Versammlung habe in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit beschlossen hat, bereits in diesem Jahr den Standort des Klever Weihnachtsmarktes vom Forstgarten in die Innenstadt zu verlegen. In Kooperation mit den städtischen Gesellschaften Wirtschaft&Tourismus Stadt Kleve GmbH, den Umweltbetrieben der Stadt Kleve sowie weiteren Partnern plant der Verein vom 29. November bis 8. Dezember auf dem Pastor-Leinung-Platz bis hin zum Koekkoekplatz den Weihnachtsmarkt. Gemeinsam verspreche man sich von dieser Standortverlagerung eine deutlich stärkere „Befruchtung“ zwischen Weihnachtsmarkt und Innenstadt.