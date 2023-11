Ärger über Studenten-Mieter „Es gibt kaum ein Zimmer, das nicht verlebt ist“

Als Helmut Tönnissen (74) in seinem Mietshaus die Tür aufschließt, kommt ihm ein beißender Geruch entgegen. „Das riecht hier immer so“, sagt der Klever. Um den Dunst wieder aus den Räumen herauszubekommen, bräuchte es wohl Monate. Der 74-Jährige vermietet in seinem Haus an der Hoffmannallee Zimmer an Studenten. Er hat teils schlechte Erfahrungen gemacht. „Hier gibt es kaum ein Zimmer, das nicht verlebt ist“, sagt Tönnissen. Über zwei Etagen verteilen sich zehn Zimmer. Auf jeder Ebene befinden sich zwei Badezimmer und jeweils eine Küche. Heute muss der Hausbesitzer nach einem Kühlschrank schauen. Bewohner hatten sich beklagt, er würde nicht mehr funktionieren. „Es ist der dritte Kühlschrank, den ich in diesem Jahr austausche“, sagt Tönnissen. Das Eisfach ist zugefroren, weil der Kühlschrank stets aufstehe. Jener im Erdgeschoss ist voller Maden.