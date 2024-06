Nach verheerenden Überschwemmungen Niederrheiner schicken Hilfstransport nach Kenia

„Die Not in Kenia ist groß und wir sind dankbar für jede Unterstützung, die wir erhalten haben. Unsere Helfer vor Ort werden alles tun, um die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen zu bringen, die sie am meisten brauchen“, so der Vorsitzende. Um weiter über die Not in Kenia und über den Verlauf des Hilfstransportes aufzuklären, nutzt der Verein auch soziale Netzwerke und wird ab etwa Mitte Juli, wenn die Vorsitzenden vor Ort sind, auch aus Kenia berichten. „Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf den Seiten des Vereins Nyengos Friends e.V. auf Instagram, Facebook oder LinkedIn“, sagt Noy. Wer helfen möchte, kann den Verein auch per E-Mail an nyengosfriends@gmail.com kontaktieren.