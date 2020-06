Stadtentwicklung in Kleve : Platz da – Unternehmer mit neuen Ideen für den Minoritenplatz

Kleve Eine Gruppe von Klever Bürgern – darunter Hans Hussmann, Heinz Sack, Lukas Verlage und Peter Wack – haben neue Pläne für den Minoritenplatz vorgelegt. Sie stellen den Platz und nicht die Bebauung in den Vordergrund.

„Aus unserer Sicht ist in der Vergangenheit immer nur über die Bebauung diskutiert und gestritten worden. Wir möchten die Diskussion mit Blick auf die Platzgestaltung führen und die vielleicht letzte Chance nutzen, um aus dem Minoritenplatz einen repräsentativen Platz im Zentrum der Stadt zu schaffen“, sagt Peter Wack. Die vier Initiatoren sowie andere Klever Bürger, die namentlich nicht genannt werden möchten, haben nach eigenen Angaben „viel Geld“ in die Hand genommen und den renommierten, österreichischen Architekt Boris Podrecca (Hotel Falkensteiner in Belgrad, Umbau des Palais Hansen zum Hotel Kempinski in Wien, Gestaltung Neuer Platz in Klagenfurt) beauftragt, ein neues Gestaltungskonzept für den Minoritenplatz zu entwerfen. Sein Ergebnis: ein etwa 3000 Quadratmeter großer Platz am Rathaus, Sichtachsen vom Koekkoekplatz zur Herzogbrücke und von der Herzogstraße über den Netelenhorst in Richtung Hochschule sowie nur ein (!), im Vergleich zur bisherigen Planung deutlich kleineres Gebäude (die Grundfläche ist fast 2000 Quadratmeter groß), das mit seiner Spitze in den Platz hineinragt. „Jedoch nur mit den oberen Geschossen“, sagt Verlage.