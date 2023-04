„Ramsch läuft da nicht“ Klever Unternehmer Marks eröffnet das 17. Geschäft

Andere sammeln Platten, Ingo Marks (42) Geschäfte. Zuletzt Kostenpflichtiger Inhalt sicherte er sich die leer stehenden Verkaufsräume der ehemaligen Kette „ecco“-Schuhe auf der Großen Straße. „Games & More“ ist der Namen des Geschäfts, in dem ab Juni Videospiele angeboten werden (wir berichteten). Jetzt sind die Planungen für sein nächstes Projekt abgeschlossen. Auf der Kavarinerstraße wird er ein Lokal eröffnen, indem Waren angeboten werden, die eins gemeinsam haben: Sie sind hochwertig. Mitte Juli sollen hier die Türen geöffnet werden. Da Ingo Marks gern ein „& More“ in die Namen seiner Geschäfte setzt, heißt der neue Laden: „Finest Tabacco & More de luxe“. Hier werden hochwertige Spirituosen von Whisky, über Gin bis Rum angeboten. Die Flaschen kosten zwischen 15 und 100 Euro. Zigarren mit Blattgold für bis zu 370 Euro liegen ebenso im Regal wie hochpreisige Brotaufstriche. „Ich habe mich für dieses Preissegment entschieden, weil jeder mal nach etwas Besonderem sucht, was er verschenken will. Ramsch läuft da nicht“, sagt Marks. Wenn er durch die neuen Räume geht, in denen gerade der Innenausbau läuft, betont er, dass auch die Einrichtung entsprechend dem Angebot sein muss: „Ikea-Möbel kommen hier nicht rein. Das passt einfach nicht.“ Das Geschäftslokal hatte ihn der Besitzer angeboten. „Der meinte, ich hätte doch immer gute Ideen“, erklärt Marks. Der überlegte und kam auf das Geschäft mit dem exquisiten Angebot.