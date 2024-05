Eichenprozessionsspinner Umweltbetriebe besprühen Bäume in Kleve mit Spezialfahrzeug

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) bekämpfen aktuell wieder den Eichenprozessionsspinner, der die Eichen befallen hat, die sich im kommunalen Eigentum befinden. Geplant ist die Maßnahme ab Montag für etwa zwei Wochen. Begonnen wird am 13. Mai, im Ortsteil Reichswalde. Am 14. und 15. Mai soll Materborn folgen. Weiter geht es am 16. Mai in Rindern, Düffelward und Keeken. Anschließend, 17. und 21. Mai, sollen die befallenen Eichen in Griethausen, Wardhausen, Bimmen und Warbeyen behandelt werden. In Kellen ist die USK am 22. und 23. Mai aktiv. Mit dem Klever Stadtgebiet und dem Forstgarten soll die Maßnahme bis zum 24. Mai beendet sein. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen in den Stadtgebieten kommen.