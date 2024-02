Zwergseidenäffchen Nachwuchs für die kleinsten Affen der Welt im Klever Tiergarten

Seit Anfang 2023 leben die beiden Zwergseidenäffchen Luk und Anouk im Tiergarten Kleve. Das Primatenpaar hat im vergangenen Jahr die neugebaute Krallenaffenanlage bezogen, die an eine alte Fischerhütte am Amazonas angelehnt ist. Schnell mauserten sich die kleinsten echten Affen der Welt zu Tierpfleger- und Besucherlieblingen. Von nun an ist es aber nicht nur das Pärchen, das die Besucher bestaunen können.