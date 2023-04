Stadtbücherei wird moderner Rund um die Uhr Bücher zurückgeben

Kleve · Die Klever Stadtbibliothek wird in der Zeit vom 8. bis 29. Mai geschlossen. Grund dafür sind größere Umbauarbeiten. Was alles in der Bücherei geplant ist.

27.04.2023, 05:45 Uhr

Die Klever Stadtbücherei am Fuße des Burgbergs wird für drei Wochen geschlossen und mit mehr Service für die Kunden ausgebaut. RP-Archivfoto: eve Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Peter Janssen

Für Stammbesucher dürften es schwere Tage werden. Leser, die regelmäßig in der Klever Stadtbücherei nach neuem Stoff suchen, werden mehrere Wochen darauf verzichten müssen. Das Bücherhaus wird für drei Wochen vom 8. bis 29. Mai geschlossen bleiben. Grund dafür sind Umbauarbeiten. Dabei geht es nicht um Schönheitsreparaturen, sondern um eine Modernisierung. Die Klever Bibliothek wird auf technisch aktuellem Stand gebracht.