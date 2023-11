15 Euro pro Jahr Klever SPD fordert Kulturtickets für Schüler und Studenten

Die Klever SPD-Ratsfraktion will, dass sich der Nachwuchs mehr für Kultur interessiert. Daher haben die Sozialdemokraten nun mit einem Antrag an den Haushalt 2024 vorgeschlagen, dass Schüler und Studenten für einen jährlichen Betrag in Höhe von 15 Euro jeweils für die Dauer von einem Jahr ein Kulturticket erwerben können. Die Besitzer eines Kulturtickets sollen die Möglichkeit haben, das Museum Kurhaus kostenlos zu besuchen und jeweils am Tag von städtischen Veranstaltungen ein kostenfreies, nicht verkauftes Restticket für Events, etwa in der Stadthalle, zu erhalten. Um sich auszuweisen müssen die Jugendlichen Schüler- oder Studentenausweise vorlegen.