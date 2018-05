Kleve: Klever Sitzschwäne kehren zurück

Kleve Interessenten können die Plastik-Tiere kaufen. Zuschüsse sind möglich.

Die Idee für die Sitzschwäne hatte im Jahr 2007 Ute Marks, die ehemalige Stadtmarketing-Chefin. Sie machte eine Firma aus Bocholt ausfindig, die die "Tiere", die nicht nur hübsch ihre Hälse beugen, sondern auch eine Bank mit Platz für zwei Personen darstellen, vertreibt. 20 Kunststoffschwäne wurden von Künstlern bemalt und fanden anschließend in 14 Klever Geschäften als Image- und Werbeträger und teils auch in privaten Gärten ihren Platz. Am 30. September 2007 wurden die Kunstwerke in einer großen "Schwanenparade" beim Stadtfest den Klevern vorgestellt.