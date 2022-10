MGV Materborn probt : Klever singen für Klever Weihnachtslieder

Kleve Das Projekt startet am Mittwoch, 26. Oktober: Alle Klever und Kleverinnen können gemeinsam mit den Sängern und Sängerinnen des MGV Weihnachtslieder proben und singen.

„Zurzeit wird das Liedgut für die Dankesmesse des aktiven Sangesbruders Georg ,Jopi‘ – Winnen (75 Jahre Sänger) und Frau Käthe anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit in der St. Anna Kirche Materborn, geprobt“, erzählt Viell. Das sei eine große Herausforderung für die neuen Mitglieder für den gemischten Chor. Was Viell noch umtreibt: „Warum Männer beim Fußballspiel singen können, im Chor jedoch nicht, wird weiterhin ein Rätsel, ja unergründbar bleiben“, sagt er mit Blick auf die Stimmung in den Stadien, die ja auch so etwas wie Gesang darstellen.