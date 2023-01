Utrecht und Leiden Klever Schüler entwickeln Reiseführer für die Niederlande

Hieß es für die meisten Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres wieder Bänke drücken, so konnten die Schülerinnen des Projektkurses Niederländisch an der GaF erst einmal wieder ihre Koffer packen. Zunächst ging es nämlich auf eine Reise durch die Niederlande, mit dem Ziel niederländischsprachige digitale Städteführer zu erstellen, die Lust auf einen Besuch in Utrecht oder Leiden machen sollen. Unterstützt wurde der Projektkurs dabei von der Taalunie, deren Ziel es ist, das Niederländische in der Welt zu fördern. Ihr ist auch zu verdanken, dass die fünftägige Reise in die Niederlande so durchgeführt werden konnte, wie sie geplant war.