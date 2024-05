Klever schlägt Messer-Räuber zurück „In dem Moment hat sich ein Schalter in meinem Kopf umgelegt“

Willi K. hält seinen Regenschirm fest in der Hand. Er steht am Rand der Berliner Straße, zeichnet den Tathergang nach, zeigt auf den Spielplatz und die Hecke dahinter. „Das kann man ja alles gut einsehen, da war niemand. Die müssen sich dahinter versteckt haben“, sagt er. Der 69-Jährige habe die Straße in Richtung Arbeitsplatz überqueren wollen. Er arbeitet seit 50 Jahren in der Gastronomie, hilft immer noch sporadisch aus als „Mädchen für alles“, auch beim Putzen am nächsten Tag. Deshalb war er schon so früh unterwegs, am Sonntagmorgen, 28. April, um 5.10 Uhr. Schlechte Laune hatte er nicht, sagt er: K. helfe gerne weiter aus, wenn er gebraucht wird. Und Schlaf brauche er sowieso nicht viel.