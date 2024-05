Wichtige Verkehrsader Landesbetrieb plant Neubau der Spyckbrücke in Kleve

Darauf hatte bereits Bürgermeister Wolfgang Gebing in der jüngsten Sitzung des Rates hingewiesen: Die Spyckbrücke, auf der nur noch 50 gefahren werden darf, solle erst dann erneuert werden, wenn die Ortsumgehung fertig ist, um ein Verkehrschaos in der Kreisstadt zu verhindern. Die Mitteilung hatte im Saal für mächtig Gelächter gesorgt, die Lokalpolitiker waren amüsiert. Denn: Die Ortsumgehung für Kellen beschäftigt die Stadt schon seit Jahrzehnten. Der Rat hatte im Jahr 2006 für eine Variante gestimmt, die eine 2,9 Kilometer lange Straße vorsieht, von der B220 in Höhe Haus Schmithausen in einem Bogen am nördlichen Bebauungsrand bis zum Ring. So soll der Verkehr in Kellen entlastet werden, vor allem auf der Emmericher Straße. Die Planungen ziehen sich aber, hinter vorgehaltener Hand sagt so mancher Politiker, zu zweifeln, ob die Straße je kommt.