Haus des Gedenkens in Kleve Synagogenplatz soll bebaut werden

Es ist eine empfindliche Stelle in der Stadtsilhouette: Die Lücke in der „Skyline“, die die von den Nationalsozialisten 1938 zerstörte Synagoge hinterlassen hat. Es ist eine Lücke, die an die Verfolgung und Ermordung der Klever Juden erinnert. Immer wieder. Es ist ein Platz des Gedenkens. In seiner momentanen Gestaltung umreißt der Platz das Gelände der alten Synagoge und hält im Pflaster die Umrisse des zerstörten Gebäudes fest. Am Kopf des Platzes ist ein Mahnmal. Jetzt soll dieser Platz überbaut werden. Das haben die Fraktionschefs von CDU, Grüne, SPD, OK und FDP zusammen mit Vertretern des Vereins Haus Mifgash in einer Übereinkunft (Letter of Intend) so formuliert. Gleichzeitig formulieren sie, dass sie „das aktuelle bauliche Konzept des Büros Hülsmann, Thieme & Minor, das in der Grobplanung vorliegt und den antragstellenden Fraktionen vorgestellt wurde, auf diesem Platz weiterverfolgt wissen“ wollen. Das empfahl der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung in seiner Sitzung.