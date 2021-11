Rat der Stadt Kleve : Klever Politik bald wieder im Corona-Modus?

Kleve Offene Klever und Sozialdemokraten reagieren auf die neue pandemische Lage auch in Kleve. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU) ruft eine Fraktionsvorsitzenden-Konferenz ein. Das fordern SPD und OK, das sagt die Verwaltung.

Zwei der fünf im im Klever Rat vertretenen Parteien fordern eine Anpassung der politischen Gremien an die pandemische Situation. Die Offenen Klever (OK) schlagen den Fraktionen vor, angesichts der sich verschärfenden pandemischen Lage in der Ratssitzung am 15. Dezember keine Haushaltsreden zu halten, sondern sie nur zu Protokoll zu geben. Die OK geben dabei unter anderem zu bedenken, dass die in unmittelbarer Nähe des Rednerpultes sitzenden Ratsmitglieder von SPD und OK einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden würden.