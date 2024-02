Klever Geistlicher gestorben Hans-Karl Seeger findet letzte Ruhe im Grab von Karl Leisner

Der Klever Geistliche Hans-Karl Seeger ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Seeger wurde in Kleve am Mittelweg geboren und stand 16 Jahre dem Internationalen Karl-Leisner-Kreis (IKLK) vor. Er setzte sich in besonderem Maße für die Seligsprechung von Karl Leisner ein. Höhepunkt seiner Präsidentschaft war die Seligsprechung von Karl Leisner durch Papst Johannes Paul II. im Olympiastadion in Berlin 1996. Am Abend des 22. Februar starb der Klever in Billerbeck. Karl-Hans Seeger wird im Priesterrondell auf dem Klever Friedhof beigesetzt. Hier findet er die letzte Ruhe in der ehemaligen Grabstätte von Karl Leisner. Leisner war nach seiner Seligsprechung in den Xantener Dom überführt worden.