Tipps und Tricks von Experten Klever Paartherapeuten veröffentlichen Ratgeber für die Liebe

Kleve · Bella und Chrisch Leisten sind in Kleve als Paartherapeuten tätig. Sie glauben an große Gefühle und raten, in der Beziehung Verzicht und emotionale Offenheit zu üben. Nun haben sie zwei praxisnahe Ratgeber veröffentlicht.

09.04.2024 , 17:31 Uhr

Das Autorenpaar Chrisch und Bella Leisten begleitet Menschen in Beziehungskrisen. Foto: Markus van Offern (mvo)