Ausbildung : Nacht der Ausbildung stellt Rekord auf

Auch die Stadt Kleve zeigt den Jugendlichen während der Nacht der Ausbildung ihre vielfältigen Angebote auf. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

KLEVE Die zehnte Nacht der Ausbildung in Kleve und Umgebung wird mit wahrscheinlich mehr als 60 teilnehmenden Unternehmen eine neue Bestmarke erzielen. Zum ersten Mal wird das Angebot im Sommer über die Bühnen gehen.

Die zehnte Nacht der Ausbildung in Kleve und Umgebung wird wohl den Teilnehmerrekord brechen: 60 Unternehmen – so viele wie noch nie – wollen bei der Jubiläumsauflage rund 70 Ausbildungsberufe vorstellen. Den Termin haben die Veranstalter um die Kisters-Stiftung diesmal vom Frühjahr in den Sommer verlegt: Die Nacht der Ausbildung findet am Freitag, 5. Juli, von 17 bis 20 Uhr statt.

Das Motto der aktuellen Veranstaltung für alle jungen Leute, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, lautet diesmal: „Träum nicht - tu was!“ Jeder junge Mensch kann in den Stunden frei und ungezwungen sämtliche Firmen besuchen, mit den dortigen Auszubildenden und den Ausbildern sprechen und sich umfassend vor Ort und aus der Praxis informieren (Infopaket inbegriffen). Keiner wird zu irgendwas gezwungen,sondern kann sich den Betrieb, den er besuchen will, selbst aussuchen.

info So funktioniert die Nacht der Ausbildung Kontakt Entweder über Michael Rübo unter der Telefonnummer 02821 9780886 oder über m.ruebo@kisters-stiftung.de



So geht es Wie die Nacht der Ausbildung funktioniert, wie man sich anmeldet und welche Betriebe mitmachen, erfährt man unter nachtderausbildung.de

Für die Verlegung des Termins vom Frühjahr in den Sommer nennen die Organisatoren praktische Gründe: „Schulen haben uns signalisiert, dass sich die Informationsveranstaltungen im Frühjahr häufen. Deswegen haben wir diesmal einen Zeitraum gewählt, in dem weniger Veranstaltungen stattfinden“, sagt Michael Rübo von der Kisters-Stiftung, der sich auch freut, „die Schallmauer von 50 teilnehmenden Betrieben geknackt zu haben“.

Ein weiterer Grund: Im Sommer ist es länger hell. Schüler, die in den Abendstunden mit dem Rad von Betrieb zu Betrieb fahren, sollen das diesmal bei wärmeren Temperaturen und Tageslicht tun können, so Rübo.

Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Produktion, Handel und Dienstleistung werden am 5. Juli ab 17 Uhr ihre Türen für Interessierte öffnen und über berufliche Möglichkeiten informieren. Über Ausbildungen vor allem, das sagt schon der Name der Veranstaltung, aber auch über Praktika.

Zum ersten Mal dabei sein wird in diesem Jahr die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft, die mit vier Klinikstandorten in Kleve, Kevelaer, Goch und Kalkar und rund 3000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern in der Region zählt. „In der Pflege wird händeringend Personal gesucht“, sagt Anett Jaschner, Pflegedirektorin des Klinikums. Zwar habe man bisher noch immer genügend Auszubildende gefunden – „aber die Suche ist auch für uns schwerer geworden“, sagt Jaschner.

Im Klever Krankenhaus will die Trägergesellschaft am 5. Juli Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche (beispielsweise die zentrale Notaufnahme) bieten: Informiert werden soll über die Ausbildungen zum Kranken- und Gesundheitspfleger, zum operationstechnischen Assistenten und zum Notfallsanitäter, zudem über verschiedene Praktikumsmöglichkeiten.