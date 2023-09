Gebühren steigen in Kleve Mülltonnen werden mit Künstlicher Intelligenz kontrolliert

Wenn es darum geht, in welche Tonne welcher Müll muss, kann jeder Bürger mitreden. Leider ist es in den meisten Fällen falsch. Deutsche, so besagt eine Studie des Umweltbundesamts, haben Trennungsprobleme. Die Bundesbürger halten sich nicht selten für die besten Müllleute der Welt. Doch sortieren etliche ihren Unrat falsch. Vor allem mit der Restmülltonne tun sie sich schwer. Hier landet nämlich reichlich Abfall, der dort nicht hineingehört. Auch beim Bioabfall nimmt es der Bürger nicht immer so genau. Braune Tonne heißt das Behältnis, in das alles Organische hineindarf. Sonst nichts.