RTL-Castingshow : Klever macht bei Deutschland sucht den Superstar mit

Lukas Kepser freut sich auf DSDS. Foto: Lukas Kepser

Kleve/Rees Lukas Kepser (23) nimmt an der 16. Staffel teil. Auch Joaquin Parraguez aus Rees macht mit. Er ist bereits am 8. Januar zu sehen.

Am Mittwochabend ließ er die Katze aus dem Sack: „Ich bin bei DSDS 2019 am Start. Am 5.1. startet die neue Staffel auf RTL, und es wird mega! Mit der, wie ich finde, besten Jury aller Zeiten freue ich mich unglaublich auf die Show und über jeden, der mich auf meinen Weg supportet“, schreibt Lukas Kepser auf seinem Instagram-Profil. Fast 300 Gefällt-mir-Angaben gab es dafür binnen weniger Stunden. Die wichtigste steht allerdings noch aus. Denn ob sein Gesang auch die Jury – in diesem Jahr sitzen neben Pop-Produzent und Jurychef Dieter Bohlen auch Sänger und Songwriter Xavier Naidoo, der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011, Pietro Lombardi, und Profitänzerin Oana Nechiti (Let’s Dance) auf dem Podium – gefällt, bleibt abzuwarten. Kepser darf seinen aktuellen Status natürlich noch nicht verraten.

Fest steht aber, im Oktober hat er am Casting in Bonn am Drachenfels teilgenommen. „Das war relativ spontan“, berichtet der Klever, der seit seiner Kindheit Musik macht. In jungen Jahren Klassik – zusammen mit seiner Mutter und Sopranistin Gabriele Natrop-Kepser. Seit fast zehn Jahren Popmusik, so hat er mit seinem Vater Martin und seinen beiden Brüdern Vincent und Johannes die Band „Capsirs“ gegründet. „Musik ist meine Leidenschaft, das macht mir unglaublich viel Spaß, doch es musste jetzt auch einmal was passieren“, sagt Kepser im Gespäch mit unserer Redaktion. Nachdem er dann im Herbst einen Instagram-Aufruf von Dieter Bohlen sah, stand sein Entschluss für eine Teilnahme an der RTL-Castingshow fest.

Wann Kepser im Fernsehen zu sehen ist, ist noch unklar. Anders schaut das bei Joaquin Parraguez aus Rees aus. Der 19-Jährige hat wie Kepser am Bonner Casting teilgenommen. Wie Eva Richter vom Pressebüro am Donnerstag bekanntgab, ist Parraguez bereits in Folge 2 am 8. Januar, 20.15 Uhr, im RTL-Fernsehen zu sehen. Singen wird er „Fly Me To The Moon” von Frank Sinatra.