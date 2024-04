Bürgerbegehren geplant Klever Kreistag lehnt Bewerbung des Reichswalds als Nationalpark ab

Nach einer mehrstündigen Diskussion hat der Kreistag in seiner Sitzung in Rees am Dienstagabend eine Bewerbung des Reichswalds als zweiter Nationalpark in Nordrhein-Westfalen abgelehnt. Am Ende sprachen sich 33 Kreistagsmitglieder gegen einen entsprechenden Antrag von SPD und Grünen aus, nur 26 stimmten dafür. Es gab zwei Enthaltungen.