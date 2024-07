In Kleve Warum ein Iraker Bedürftigen kostenlos die Haare schneidet

Nahezu alleingelassen sitzt Paul auf einem stabilen Holzstuhl vor der Klever Unterstadtkirche. In einiger Entfernung sind ein paar Plastiktische aufgestellt, an denen Männer Kaffee trinken. Mit dem Rücken zur Klosterpforte gerichtet, scheint ihm die Sonne ins Gesicht. Er zieht noch einmal an seiner Zigarette, bevor er sie mit seinem Schuh auf den Pflastersteinen ausdrückt. Eigentlich hätte er noch ein paar Züge mehr nehmen können. Doch Paul weiß, dass er jetzt an der Reihe ist. Er lässt sich die Haare schneiden.