Auf der Klever Kirmes Mutter und Kind nach Unfall auf Wildwasserbahn verletzt

Auf der Klever Kirmes ist es am Wochenende zu einem Unfall gekommen. Bei einer Fahrt in einer Gondel der Wildwasserbahn, die den Namen „Big Splash“ trägt, verletzten sich eine 37 Jahre alte Mutter und ihr vierjähriger Sohn schwer, sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vater, der ebenfalls eingestiegen war, blieb unverletzt. 24 Stunden nach der Einlieferung konnten Mutter und Kind das Krankenhaus aber wieder verlassen. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt.