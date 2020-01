Tichelpark Cinemas Kleve : Vorhang auf für die Bildung

Kleve Ende des Monats beginnen die „Schulkinowochen“, bei denen Kinofilme in den Unterricht integriert werden. Die Klever Tichelpark Cinemas bieten erneut Vorstellungen an.

„Bei den Schulkinowochen setzt sich das Filmerlebnis auch nach dem Abspann fort“, sagt Schulministerin Yvonne Gebauer. Die Schüler gewinnen „interessante Einblicke in das Medium Film“, tauchen tiefer in Handlungen und Geschichten ein. „Dadurch schärfen sie ihr analytisches Denken und erwerben neue Medienkompetenzen“, so die Schulministerin weiter.

Die Filmauswahl umfasst aktuelle Spielfilme und Klassiker, Dokumentar- und Animationsfilme. Insgesamt 79 Filme werden im Rahmen der „Schulkinowochen“ angeboten. In Kleve laufen sieben Filme, die Reinhard Berens, Betriebsleiter der Tichelpark Cinemas, auswählte. Diese decken das gesamte Altersspektrum der Schüler ab. Wichtig für den Kino-Chef waren bei der Auswahl vor allem Inhalt und Hintergrund der Streifen. Diese behandeln vorwiegend „Themen, die in unserer Zeit aktuell sind“. So sei „2040 – Wir retten die Welt“, laut Berens, „ein richtig toller, aktueller Dokumentarfilm“, der einen Ausblick auf eine lebenswerte Zukunft zeigt. Zudem empfiehlt Berens den Dokumentarfilm „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“. Darin wird ein wichtiges Thema der heutigen Gesellschaft behandelt: Elektroschrott, der von Europa nach Afrika geschifft wird und dort Gefahr und Hoffungsschimmer gleichsam ist.