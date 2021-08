Kino : Kinobesucherzahlen steigen rasant

Kleve Am Sonntag wurden erstmals nach der Coronaauszeit wieder 1100 Gäste gezählt. Nach den bitteren Wochen gibt es Nachholbedarf in Sachen Kino.

Das bevorstehende Programm soll dafür sorgen, dass die Zahlen weiter stimmen. So steht etwa am Mittwoch der Film „Der Rausch“ auf dem Programm. Dieser ist in der Reihe „Der besondere Film“ zu sehen. Mads Mikkelsen spielt in der Hauptrolle einen Lehrer, der nicht besonders erfolgreich unterrichtet. Seine Schüler arbeiten daran, dass ihm gekündigt wird. In der nächsten Woche wird es ab Montag an drei Tagen sechs Vorstellungen geben, in denen Nomadland mit Frances McDormand in der Hauptrolle gezeigt wird. Nomadland hat bei den Oscar-Verleihungen ordentlich abgeräumt.