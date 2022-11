Comeback der Narren : Klever Karnevalisten starten Samstag in die Session

Klever Karnevalisten starten Samstag in die Session

Auch in Kleve geht die Session wieder los. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am kommenden Samstag feiert der große Karneval in Kleve sein Comeback: Der Prinz wird vorgestellt und proklamiert – die Narren sind eingeladen.

Am 12. November, um 19.33 Uhr, startet die KRK-Prinzenvorstellung in der Materborner Mehrzweckhalle. Vorgestellt werden Kleves Prinz Jürgen und seine Garde. Mit dabei ist auch die Band „Kleefse Tön“. Alle Narren sind eingeladen.

Nur eine Woche später, am 19. November, findet in der Klever Stadthalle die Proklamation statt. Für den Galaabend sind noch wenige Restkarten beim Klever Rosenmontagskomitee erhältlich.

Am 15. Januar wird wieder der KRK-Seniorenkarneval in der Materborner Mehrzweckhalle durchgeführt. Mit dabei ist auch wieder „De Melkbuur“ (Jüppi Faaßen) als Stargast. Zu dieser Veranstaltung sind alle junggebliebenen Senioren eingeladen. Der Kartenvorverkauf startet im Dezember. Die Vorverkaufsstellen: Ratskrug Materborn, HIS Immobilien Hagsche Str. 47, Signal Iduna (IKK) Stechbahn 37 und Klever Stadtmarketing.