An der Kapitelstraße in Kleve ist am 31. März 2021 ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Gegen 13.45 Uhr kam die Bestätigung: Es handelt sich tatsächlich um einen Blindgänger.

Wie schwer die Bombe ist, steht noch nicht fest. Davon ist auch abhängig, wie groß der Radius der Evakuierung ausfällt. Derzeit wird das Gelände weiträumig abgesperrt. Die Evakuierung der umliegenden Gebäude beginnt.