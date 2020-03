Interview Oliver Locker-Grütjen : Digitalisierung bekommt großen Schub

info

Hochschule in Zahlen 7500 Studierende sind an der Hochschule Rhein-Waal eingeschrieben. Davon studieren rund 5000 am Campus Kleve. Von den 7500 Studierenden kommen 3673 aus Deutschland. Die Internationalen kommen aus 122 Staaten, 31 Prozent aus Asien, acht Prozent aus dem Nicht-EU-Europa, acht Prozent aus Afrika und drei Prozent aus Amerika, Australien und Ozeanien. Mit 437 beschäftigten gehört die Hochschule Rhein-Waal zu den größten Abeitgebern in der Region.