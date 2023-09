Großer Aufwand für Praxen „Bürokratiewahnsinn“ – Arzt aus Kleve geht am Montag in den Streik

Dem Klever Hals-Nasen-Ohren-Arzt Lothar Bleckmann reicht es: Er will ein Zeichen setzen und schließt seine Praxis an der Tiergartenstraße am Montag, 2. Oktober. Er beklagt niedrige Honorare und ausufernde Bürokratie. „Es ist fraglich, ob das Konzept Facharztpraxis so noch tragfähig ist“, sagt Bleckmann. „Wenn das so weitergeht, werde ich aus meiner Kassenpraxis eine Privatpraxis machen.“ Mit Bleckmann, der alle Termine seiner Patienten verschoben hat, streiken Anfang der nächsten Woche bundesweit mehrere Praxen.