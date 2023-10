Hitzige Schuldebatte in Kleve „Schlecht bezahlte Jobs in Behinderten-Werkstätten und Altersarmut“

In die Debatte rund um hohe Schulabbrecher-Quoten im Kreis Kleve schaltet sich nun zusehends die Lokalpolitik ein. Die Grünen-Ratsfraktion in Kleve erklärt in einer Mitteilung, die Zahlen insbesondere an Förderschulen „mit großer Bestürzung“ zur Kenntnis genommen zu haben. „Wenn die überwiegende Mehrheit der Beschulten die Förderschule ohne regulären Schulabschluss verlässt, setzt sich eine Exklusionskette fort, die zu schlecht bezahlten Jobs in Behinderten-Werkstätten führt und damit auch in die Altersarmut“, sagt Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes.