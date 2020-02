Urteil am Landgericht Kleve : Flex-Angriff in Rindern: 29-Jähriger schuldunfähig

Kleve Ein 29-jähriger Klever, der im vergangenen Jahr unter Drogeneinfluss mit einer Flex auf einen Unbekannten losgestürmt sein soll, wurde am Donnerstagvormittag vom Landgericht Kleve zur Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Zum Hintergrund: Im März 2019 soll er in Rindern einen an einem Wohnhaus tätigen Fenstermonteur niedergeschlagen und leicht verletzt haben. Im Anschluss soll er mit dem Winkelschleifer auf den ihm unbekannten Mann zugelaufen sein und bei seiner Flucht mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. „Ich habe gesehen, dass es kein normaler Mensch war“, hatte der Monteur vor Gericht erklärt. Schon beim Prozessauftakt war der Klever geständig, auf nähere Einlassungen hatte er im weiteren Verlauf des Prozesses allerdings verzichtet. Nun schilderte der psychiatrische Gutachter seine Sichtweise auf den Beschuldigten. Ihm zu Folge sei dessen Steuerungsfähigkeit bei der Tat stark eingeschränkt gewesen, er habe gar den Realitätsbezug verloren und sich verfolgt gefühlt. Dies seien klare Anzeichen für eine schwere Psychose, wegen der der Klever vor einigen Jahren medizinisch behandelt worden sei. Eine unheilvolle Wirkung würde diese Psychose mit dem Konsum von Drogen entfalten. Am Tattag soll der Beschuldigte Cannabis konsumiert haben.

"Eine solche Entgleisung kann immer wieder auftreten, wenn die Schizophrenie nicht adäquat behandelt wird", erklärte der Gutachter. Der Vorsitzende Richter wies darauf hin, dass man dem Angeklagten zu Gute halten müsse, dass dieser dem Handwerker nicht nachdrücklich nachgelaufen sei, zudem sei der Beschuldigte in den vergangenen Jahren nie gewalttätig in Erscheinung getreten oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Folglich sei es nicht notwendig, den Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, wie es der Gutachter vorschlug. Stattdessen wird der Beschuldigte für einen unbestimmten Zeitraum der Therapie in einer geschlossenen Entziehungsanstalt untergebracht. Der 29-Jährige erklärte, einer Behandlung offen gegenüber zu stehen.