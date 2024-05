Gläubiger stimmen zu Klever Galeria-Standort ist endgültig gerettet

Der Klever Unternehmer Bernd Zevens, dem das Haus an der Großen Straße gehört, war stets optimistisch, was den Erhalt der Filiale betrifft. Auch weil er weiß, was in dem Geschäft verdient wird. Die Zahlen seinen immer schwarz, so Zevens. Das Klever Haus gehörte nie zu den Wackelkandidaten, obwohl es zu den kleinsten Geschäften gehört. „Ich bin optimistisch, dass jetzt Ruhe einkehrt und der Betrieb über Jahre ohne größere Probleme weiterläuft“, sagt Zevens.