Männerdomäne Brandschutz? So soll die Feuerwehr in Kleve weiblicher werden

Knapp acht Prozent der in Einsätzen aktiven Feuerwehrleute in Kleve sind Frauen, 24 von 310. Das hört sich nach wenig an? Freilich, doch damit liegen die hiesigen Löschzüge im Schnitt. Der Frauenanteil in den freiwilligen Feuerwehren liegt deutschlandweit bei rund zehn Prozent, bei den Berufsfeuerwehren sogar unter zwei Prozent. Und es gibt kaum Frauen in Führungspositionen. Birgit Kill, Berufsfeuerwehrfrau in Essen, will das ändern. Am Mittwoch erklärte sie dem Klever Ausschuss für Generationen und Gleichstellung, wie sich die Feuerwehr für die Zukunft rüsten kann.