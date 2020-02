Karneval : Klever Festzelt bebt mit „voXXclub“

Die Band „voXXclub" steht für moderne Volksmusik.

Kleve In der Schwanenstadt werden bei den sechs Veranstaltungen von KLE-Event und Klever-Rosenmontags-Komitee 12.000 Besucher erwartet. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem de Boore, Achnes Kasulke und Lukas Kepser.

Der amtierende Karnevalsprinz Marc „der Steuernde“ hat seit der Proklamation im November zwar schon Dutzende Termine mit Bravour absolviert, doch die sechs Veranstaltungen im Klever Festzelt sind für den Narrenfürsten schon etwas ganz besonderes. „Das ist ein tolles Gefühl. Gut, dass es das Zelt gibt, damit wir alle auf Augenhöhe Karneval feiern können“, sagt die Tollität, dessen Opa Helmut „der Eiserne“ vor 44 Jahren ebenfalls in der Schwanenstadt das Zepter bis Aschermittwoch in der Hand hielt.

KLE-Event und das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) erwarten für die sechs Karnevalstermine zwischen dem 14. und 24. Februar gut 12.000 Narren, die auf dem Kirmesplatz am Spoykanal ausgelassen feiern werden. Das Programm, das die Macher zusammengestellt haben, ist vielversprechend. Los geht es am Freitag, 14. Februar (Einlass 15.11 Uhr, Beginn 16.11 Uhr), mit der großen Klever Damensitzung. Highlights sind Auftritte von fernsehreifen Acts wie de Boore, Bruce Kapusta oder Achnes Kasulke. Am Tag darauf, Samstag, 15. Februar (Einlass 9.33 Uhr, Beginn 11.11 Uhr), findet bereits zum zehnten Mal die Herrensitzung statt. Auf der Bühne stehen Sabrina Berger, die Jungen Trompeter, Manni der Rocker und viele mehr. Für beide Sitzungen kosten die Karten jeweils 25,10 Euro.

Info Närrische Termine in der Schwanenstadt Rathaussturm Die Vereine des Klever Rosenmontags-Komitees treffen sich am Samstag, 22. Februar, am Narrenbrunnen hinter der Stiftskirche. Um 11.11 Uhr erfolgt der Umzug durch die Klever Innenstadt bis zum Rathausvorplatz. Dort erobert Prinz Marc „der Steuernde“ den Rathausschlüssel. Narrenmesse In der Klever Stiftskirche wird am Sonntag, 23. Februar, ab 11.30 Uhr an die Gründung der ersten Geckengesellschaft in Kleve erinnert.

Frank Konen, Präsident des Klever Rosenmontags-Komitees, liegt der Prinzenfrühschoppen besonders am Herzen. Am Sonntag, 16. Februar (Einlass 10.11 Uhr, Beginn 11.11 Uhr), werden zahlreiche Tollitäten aus nah und fern das Festzelt besuchen. „15 Prinzenpaare haben schon zugesagt“, sagt Konen, der die Veranstaltung auch als schönen Familienausflug ansieht. Die Tanzgarden haben freien Eintritt, auch Jugendliche unter 18 Jahren sind willkommen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Das Programm kann sich sehen lassen: Lukas Kepser, im vergangenen Jahr durch DSDS bekannt, kommt ebenso in die Klever Unterstadt wie Joel Gutje und die Kleefse Tön.

„Volle Hütte“ verspricht Nathalie Karnau von KLE-Event für den Möhneball am Donnerstag, 20. Februar (Einlass 16.11 Uhr). „80 Prozent der Tickets sind schon verkauft, Karten gibt es am Veranstaltungstag noch an der Kasse.“ Der Preis beträgt 14 Euro. Die Kleefse Tön sind ebenfalls an Bord.

Der Prinzenkostümball am Samstag, 22. Februar (Einlass 18.11 Uhr), wartet mit einem Stargast auf: Die in einer Münchener-WG entstandene Gruppe „voXXclub“ wird das Zelt zum Beben bringen. Die Truppe ist derzeit die erfolgreichste Volksmusik-Band. Mit ihrem Mix aus Pop, Hip-Hop und Volksmusik haben die fünf studierten Stimmen einen neuen, eigenen Sound entwickelt. Natürlich wird es auch wieder eine Kostümprämierung geben. Karten im Vorverkauf kosten 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.