Debattenabend der SPD Klever Ehrenamtler fordern weniger Bürokratie und mehr Geld

Kleve · Manche investieren wenige Stunden in der Woche, andere sind in Vollzeit aktiv – ohne tausende Ehrenamtliche würde die Region wohl ein tristes Bild abgeben. Was treibt die Menschen an? Antworten gab es beim Klever Dialog der SPD.

19.04.2024 , 05:15 Uhr

Klever Ehrenamtler im Scheinwerferlicht: Klaus Heimanns (THW), Ulrike Bartsch (VfR Warbeyen), Natalie Guntlisbergen (AWO), Yannis van Soest (Theater im Fluss) und Markus Möllmann (Verein „hilfreich“). Moderatorin Andrea Franken (r.) stellte die Fragen. Foto: Markus van Offern (mvo)