Alle vier Pfoten abgefault Klever Chirurgin rettet Hund Cuba das Leben - „Es war grausam“

Das Paar aus Sachsen war verzweifelt. Monatelang drehte sich das Leben von David Hutschenreuter (30) und Lisa Meiner (26) allein um „Cuba“. „Cuba“ ist ein vier Jahre alter Spitz. Täglich konnten sie sehen, wie ihr Tier immer mehr leiden musste. Grund dafür war eine Blutvergiftung. Die Pfoten des Tiers faulten langsam immer mehr ab, sodass teilweise die Knochen zu sehen waren. Das war vor einigen Monaten. Jetzt flitzt Rüde „Cuba“ wieder durch die Gegend und spielt mit „Zorro“, einem zweiten Spitz, der zum Haushalt des Paares gehört. Doch bis es soweit war, durchlebte das Paar schlimme Wochen. Sie waren fast so weit, ihren „Cuba“ einschläfern zu lassen. Die größer werdenden Schmerzen sollten dem Vierbeiner erspart bleiben. Dass es nicht so kam, liegt an der Klever Tierärztin Jutta Büscher. Sie arbeitet bei der Tierarztpraxis Anicura an der Landwehr und musste dem Hund alle Pfoten amputieren. Der bekannte Kranenburger Tierschützer Ralf Seeger (60) hatte den Kontakt zu ihr hergestellt.