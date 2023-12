Die Kosten steigen Klever CDU-Ratsfraktion will Ferienfreizeiten retten

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Nachfrage nach Ferien- und Betreuungsangeboten verzeichnet, heißt es von der größten Fraktion im Rat. Aber: „Die Veranstalter der Ferienlager müssen Preise immer schärfer kalkulieren, um ihre Angebote überhaupt aufrecht erhalten zu können, ohne die Teilnahmegebühren für Kinder und Jugendliche deutlich zu erhöhen. Eine stärkere Erhöhung wäre für manche Eltern unfinanzierbar“, sagt Fraktionschef Georg Hiob. Man wolle weiterhin einer großen Gruppe von Jugendlichen die Möglichkeit bieten, an Ferienfreizeiten etwa gen Ameland teilzunehmen. Daher müssten die Zuschüsse angehoben werden. „Jugendarbeit in Ferienlagern basiert im Wesentlichen auf dem Engagement von Ehrenamtlichen. Sie sollen in ihrer wertvollen Arbeit unterstützt werden“, sagt Hiob. Auch die Unterstützung im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt soll um einen Punkt ergänzt werden: Für jede durchgeführte Maßnahme von mindestens zehn Übernachtungen soll künftig zusätzlich ein Projekt in Höhe von 500 Euro gefördert werden.