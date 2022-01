Kreis Kleve : Bestes Klimaschutzprojekt an NRW-Schulen gesucht

Kreis Kleve Der Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff fordert die Schulen zur Teilnahme am Energiesparmeister-Wettbewerb auf. Die Landessieger erhalten die Auszeichnung „Energiesparmeister 2022“ sowie 2500 Euro Preisgeld.

In diesem Jahr findet erneut der Energiesparmeister-Wettbewerb statt, mit dem das beste Klimaschutzprojekt an Schulen in Nordrhein-Westfalen gesucht wird. Der Energiesparmeister-Wettbewerb wird in allen 16 Bundesländern durchgeführt. Eine Jury aus Politik und Gesellschaft wird über die effizientesten, kreativsten und nachhaltigsten Projekte in jedem Bundesland entscheiden und die Gewinner auszeichnen. Zudem wird unter den Erstplatzierten in den Bundesländern der Bundessieger per Online-Abstimmung ermittelt.