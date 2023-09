Internationales Projekt? Klever Bürger kämpfen für Reichswald-Nationalpark

In der vergangenen Woche appellierte der Klever Rat bereits an den Kreistag, den Reichswald in Stellung zu bringen, wenn es um die Ausweisung eines zweiten Nationalparks in Nordrhein-Westfalen geht. Abseits der Politik haben sich mittlerweile auch Bürger zusammengeschlossen, die die Idee vorantreiben wollen. Mehrere Dutzend waren am Mittwoch zur Sitzung des Klever Ausschusses für Bürgeranträge gekommen.