Am 5. Januar ist Neueröffnung Klever Blumengarten hat eine Nachfolgerin

Kleve · Nach vielen Jahrzehnten gibt Josef Erkens seinen Blumenladen an der Merowingerstraße in jüngere Hände: Melanie Nies bietet wie gewohnt Floristik, Topfpflanzen und Trauerdekorationen an. Allerdings gibt es auch Veränderungen.

03.01.2023, 16:00 Uhr

Josef Erkens übergibt den Klever Blumengarten an Melanie Nies. Der Laden wird derzeit renoviert. Am Donnerstag, 5. Januar, ist große Neueröffnung mit Sektempfang. Foto: Marc Cattelaens

Von Marc Cattelaens