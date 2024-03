„Nie wieder!“ Klever bilden Menschenkette gegen Rechtsextremismus

Zusammen mit Parteien, Organisationen, Gewerkschaften und Vereinen hatte die Klever Ortsgruppe der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) am Sonntag zur Menschenkette an der Klever Hochschule aufgerufen. Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus wollten sie mit der Aktion setzen, und bis zu 250 Teilnehmer reihten sich entlang des Spoykanals in die Kette ein. Plakate und Fahnen hatten sie teils mitgebracht, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.