„KleveMobil“ Blaue Taxis fahren mindestens bis Ende 2025 durch Kleve

(ove) Seit zweieinhalb Jahren sind in der Kreisstadt unter dem Namen „KleveMobil“ blaue Taxis unterwegs, die stark an die schwarzen Mobile aus London erinnern. Als das On-Demand-Angebot Ende 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war das Interesse groß. Aus Düsseldorf kam gar Staatssekretär Hendrik Schulte. Denn: Im Rathaus ist man davon überzeugt, dass man mit den markanten Fahrzeugen die Lücken des ÖPNV im ländlichen Raum schließen kann – ein Zukunftsprojekt also. Und sogar Bedburg-Hau, Kalkar, Goch-Nierswalde und Uedem-Keppeln werden angesteuert.