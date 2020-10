Bauen im Kreis : Schule und Kreishaus 2021 fertig

Kreis Kleve Die Sanierung von Kreishauses und Ringschule geht voran, ebenso der Bau der Leitzentrale neben dem Gesundheitsamt. Mehrere Bauvorhaben werden kommendes Jahr abgeschlossen.

Bunt leuchtet sie zwischen den Parkbäumen heraus, fröhlich und einladend zugleich, die Schule an der Klever Frankenstraße. Als der Kreis die damalige Ringschule von der Stadt Kleve übernahm, war sie eher eine graue Maus. Jetzt wird sie komplett durchsaniert und bekommt eine neue Fassade und wird zur bunten Schule. Oder, wie auf dem Bauschild steht, zur „Gute Schule“. So heißt das Programm, mit dem das Land NRW derzeit Schulbauten bezuschusst. Der Ringschul-Bau aus dem Jahr 1973 bekommt neue Fenster, eine neue Fassade, ein neues Dach, die Klassenräume werden erneuert, es gibt eine komplett neue Haustechnik und eine neue EDV. Wenn alles passt, sollen die Schüler ab Mitte 2021 hier wieder unterrichtet werden. In einer Schule bunt wie das Leben. 5,5 Millionen Euro werden in das „Förderzentrum Kleve“ als Förderschule des Kreises Kleve mit den Schwerpunkten Sprache (Primarstufe) sowie Lernen und emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund (Primarstufe und Sekundarstufe I) investiert. 2021 soll die Schule fertig werden.