Rat Kleve : Mauerrest macht Platz für größeren Wallgrabenpark

Kleve Gegen die Stimmen der Rest-SPD wurde der Abriss des Mauerrestes zwischen Volksbank und Hafenstraße beschlossen. Auf Antrag von Wolfgang Gebing (CDU) prüft die Verwaltung die Aufnahme von Flüchtlingskindern

Der Ausbau der Wallgrabenzone kann beginnen: Der Mauerrest soll abgerissen und die Grünzone wie geplant bis zum Kanal durchgezogen werden, so dass die Blickachse vom Haus Koekkoek bis hin zum Wasser, an dem Kleve so gerne liegen würde, möglich wird. Kosten, so das Bauamt: über 16.000 Euro.