Viele Tage der Kultur im Sommer Zwei Wochen Spiegelzelt für alle

Das Spiegelzelt wird im Sommer zwei Wochen am Stück Kultur in Kleve bieten: In all ihren Facetten, mit ganz vielen Klever Kulttreibenden und nicht zuletzt als Treffpunkt für alle. Bis jetzt war das kostspielige Spiegelzelt aus Belgien immer nur wenige Tage zu Gast in der Kreisstadt, wenn Cinque im Wechsel zur Sommernacht auf die Wiese am alten Schützenhaus ging und in das Zelt mit seinen Tischgruppen, den vielen Spiegeln in eine scheinbar alte Welt einlud, als das Kabarett noch Brettl hieß. Auf dem Programm stand dann Polit-Kabarett und Comedy und Musik aus dem Hier und Jetzt. Der Aufwand war groß, die Kosten hoch, die Arbeit immens.