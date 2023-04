Drogenverdacht bei Verursacher Mann bei Unfall in Kleve schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Montagabend hat es bei einem Verkehrsunfall in Kleve auf der Straße Tweestrom in Richtung Emmerich zwei Verletzte gegeben. Ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge hatte der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort war der Wagen des 29-Jährigen mit dem Kleinbus eines 46-Jährigen zusammengestoßen.