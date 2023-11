Karl-Leisner-Schule Klever Schüler gewinnen landesweiten Mathematik-Wettbewerb

Mittlerweile sind David Bigea und Lina Konotopez in der fünften Klasse am Freiherr-von-Stein-Gymnasium, doch ihre großartige Leistung bewältigten sie noch als als Viertklässler ihrer Grundschule. Besonders bemerkenswert: Während viele der teilnehmenden Gruppen oft in größerer Zahl antraten, meisterten Konotopez und Bigea die kniffligen Aufgaben lediglich zu zweit. Nachdem die Aufgaben am Wettbewerbstag, dem 14. Juni, ab 8 Uhr von der Webseite der Bezirksregierung heruntergeladen werden konnten, hatten die beiden insgesamt fünf Stunden Zeit, um ihre Ergebnisse bis 13 Uhr desselben Tages an gleicher Stelle wieder hochzuladen.