Antrag im Klever Rat : Zwei neue Bäume an der Brabanterstraße

Zwei neue Bäume an der Brabanterstraße

Bäume sind nicht nur an Landstraßen, sondern auch im Stadtgebiet wichtig. In Kleve werden nicht zuletzt Alleen gut gepflegt. Foto: kiba

Kleve Im Ausschuss wurde über zwei neue Bäume für die Allee an der Brabanter Straße diskutiert. Sie seien bereits bestellt, erklärte die Verwaltung.

Die Reihe der Allee-Bäume entlang der Brabanterstraße werden jetzt bis zur Nimwegerstraße geschlossen. „Wir sehen hier ein echtes Verkehrsproblem, dass Autos auf den Bordstein ausweichen und Fußgänger gefährden, deshalb sollten dort der auf langer Strecke gesenkte Bordstein und die Bäume gesetzt werden“, hatte CDU-Fraktionschef Georg Hiob erklärt, warum aus seiner Fraktion ein Antrag für zwei Bäume gekommen war. Tatsächlich hatten zu dem Zeitpunkt aber schon die Bauarbeiten begonnen – denn das setzen von Bäumen ist ein so genanntes „Geschäft der laufenden Verwaltung“ und Bedarf nicht zwingend eines Anstoßes durch die Politik, hieß es mit Blick auf die Antragsflut in dem Ausschuss. Kleves technischer Beigeordneter Jürgen Rauer erklärte, man werde doch nicht nur einen, sondern sogar zwei Bäume setzen. „Beide sind auch schon bestellt und werden zügig eingesetzt“, so Rauer.